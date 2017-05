Dänische Ideen für die Berner Altstadt

Text: Andres Herzog / 12.05.2017 09:36

Foto: Хрюша via Wikimedia

Das dänische Planungsbüro Gehl hat Vorschläge für eine attraktivere Berner Altstadt entwickelt, berichtet der «Bund». Die Studie, die der Gemeinderat beauftragte, sollte klären, wie die Altstadt «noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen, die hier leben, arbeiten und die Freizeit verbringen», ausgerichtet werden kann. Die Architekten schlagen vor, unnötige Parkplätze zu entfernen und besondere Spuren für schnelle Velofahrer und E-Bikes einzurichten. Die Zeughausgasse soll im Sommer für den Verkehr testweise gesperrt und stattdessen Pflanzen und Sitzgelegenheiten installiert werden. Über die Nydeggbrücke sollen langfristig gar keine Autos mehr verkehren, so die Stadtplaner. Die Ideen werden nicht 1:1 umgesetzt, sagt die zuständige Gemeinderätin Ursula Wyss im Interview mit dem «Bund». Ihre Direktion wird nun Vorschläge ausarbeiten, über die der Gemeinderat entscheidet.

Weitere Meldungen:



– Gerichtsurteil I: Ein Hauseigentümer in Zürich wollte den Dachstock zu Attikawohnungen umbauen. «Doch die Gerichte vereiteln das Projekt und zwingen die Stadt zu einer Praxisänderung», schreibt die «NZZ».



– Gerichtsurteil II: Das Baurekursgericht hat Rekurse gegen den Abbruch der Siedlungen Kanzleistrasse und Seebahn in Zürich abgewiesen, meldet die «NZZ». Die Bauten werden nicht unter Denkmalschutz gestellt.



– Die «24 heures» hat die neuen Doppelstock-Züge der SBB besichtigt. Sie sollen ab Ende Jahr zwischen Genf und St. Gallen rollen.



– Vom Haus Zinsli zum Haus Z: Die beiden Künstlerinnen Ines Marita Schärer und Julia Bodamer widmen sich im Churer Rathaus einem besonderen Gebäude im Lürlibadquartier in Chur. (Artikel nicht online)