Geiler Stoff!

Das St. Galler Textilmuseum zeigt seit gestern die neue Ausstellung «Neue Stoffe - New Stuff», die sich technischen Textilien widmet, berichtet die «Thurgauer Zeitung». Technische Funktionen erfüllten Textilien schon immer – sei es in der Seefahrt, der Architektur oder in der Karosserie des DDR-Autos «Trabant». Gerade in den letzten Jahren gab es in der Technologie aber eine sprunghafte Entwicklung. Das Textilmuseum zeigt eine Reihe moderner Anwendungsbeispiele, von denen die Besucher viele auch anfassen können.

Weitere Meldungen:



– Über 100 Wohnungen, Büro-, Gewerbe- und Gastroräume sowie eine Markthalle. Das 140-Millionen-Projekt Citycenter basiert auf dem Entwurf des Zürcher Büros Loeliger Strub Architektur ist der Startschuss für eine weitere Verdichtung der Neustadt im Zentrum von Rapperswil, schreibt die «Südostschweiz».





– Für die zwei auf dem Partnunsee errichteten Bungalows wäre ein ordentliches Baubewilligungsverfahren nötig gewesen. Doch dem kantonalen Amt für Raumentwicklung sind die Hände gebunden, schreibt das «Bündner Tagblatt» (Artikel nicht online).