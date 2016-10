Biberschwanzziegel neu verbaut

Mit ihrem neuen Bahnhof in Huttwil interpretieren die Bieler :mlzd-Archtiekten Ziegeldächer und verschindelte Wetterwände aus Städtchen und Region neu, berichtet die «BZ». Die Einheit von Dach und Fassade sei auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. «Man soll sehen, dass hier 2016 gebaut wurde und nicht 1916», sagen die Architekten. Ihre Vorbilder fanden sie in den weit heruntergezogenen Ziegeldächern der Bauernhäuser im Emmental und im Oberaargau, aber auch in den alten Häusern des Städtchens.