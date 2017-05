Beyelers grosse Pläne in Pratteln

Man kennt das Bild: Ältere Männer in dunklen Anzügen blicken in der Vogelperspektive auf ein Stadtmodell. Dieses Bild zeigt Alexander Beyeler in der ‹Basler Zeitung›, wie er vier anderen Herren seine Vision für Pratteln erklärt. Auf dem Areal des ehemaligen Industriebetriebs Buss, dass dem Immobilienunternehmer zu 95 Prozent gehört, möchte er ein neues Quartier mit 1'200 Wohnungen bauen. Entstehen soll eine «Lebensinsel» für alle Generationen, durchmischt mit Läden, Restaurants und Hotel. Die erste Etappe soll in fünf Jahren fertig sein und 250 bis 300 Millionen Franken kosten. Die Planung stammt aus der Feder von Buckhard und Partner. Doch es gibt noch viele Hürden, schreibt die ‹Basler Zeitung›: «Ohne Zustimmung der SBB und der Gemeinde- und Kantonsbehörden werden die hehren Ziele nicht erreichbar sein.»

Weitere Meldungen:



– «Dieser Platz lebt nicht richtig», titelt die ‹NZZ› über den neugestalteten Zürcher Münsterhof. Der schönste mittelalterliche Platz lade zum Verweilen an, müsse aber noch von der Bevölkerung entdeckt werden.



– «Der Julierturm wird Wirklichkeit», titelt die ‹Südostschweiz› über den erfolgten Spatenstich für die neue Spielstätte des Origen-Festivals auf 2300 Metern Höhe. Sie findet: «Bereits die Bauarbeiten sind spektakulär.»



– «Stahl, Beton und Denkmalpflege sei Dank», steht der Infanteriebunker A 4839 beim Stadtzürcher Arboretum am neuen Fussweg dem See entlang. Der ‹Tages-Anzeiger› stellt das 1940 erbaute Befestigungswerk vor.