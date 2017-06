Baukunst als Grundbedürfnis

Die Stadt ist seine Leidenschaft. Heute Abend hält der Architekt und Theoretiker Vittorio Magnago Lampugnani seine Abschiedsvorlesung an der ETH Zürich, berichtet die «NZZ». In der Wochenzeitung «Die Zeit» schrieb er 1977: «Stellen wir uns eine Architektur vor, die formbewusst ist; die ihre Aufgabe, Räume für Menschen zu schaffen, sowohl nach aussen als auch nach innen als Gestaltungsaufgabe versteht.» Mit diesem Text formulierte der damals erst 25 Jahre alte Römer nicht weniger als ein Manifest für eine bessere Architektur und zeigte sich überzeugt: «Architektur als Kultur» sei möglich. In vierzig Jahren nun habe Lampugnani das, was er 1977 gleich einem filigranen Bauprofil als Anspruch an Zukünftiges skizzierte, mit einem eindrucksvollen eigenen Werk ausgefüllt — als Hochschullehrer, als einer der bedeutendsten Architekturdenker der Gegenwart und als eloquenter Redner und Autor, der seine pointierten Ansichten immer wieder kundtat.