«Bauen gegen das grassierende Vergessen»

Text: Urs Honegger / 21.06.2017 10:53

Foto: Lv Hengzhong

Vor fünf Jahren bekam Wang Shu den renommierten Pritzkerpreis verliehen – als erster in China ausgebildeter und dort auch wirkender Architekt. «Er wurde damit für ein überschaubares Œuvre geehrt, das jedoch durch seine kulturelle Eigen- und Widerständigkeit überzeugt», schreibt die «NZZ». Anders als viele seiner chinesischen Kollegen, aber auch viele globale Stars, die sich in China in ihren Bauten oft an vage Formmetaphern klammerten, knüpfe Wang Shu bei den konkreten Orten und dem lokalen Kontext seiner geplanten Bauten an. «Sowohl in der Material- als auch in der Formensprache flimmern dabei die unter der «Planiermoderne» oft verschütteten autochthonen chinesischen Bau- und Handwerkstraditionen wieder auf – ohne dass dabei gegenwartsvergessene Imitate und kitschige Surrogate entstünden.»

Weitere Meldungen:



– Die neue Brücke über die Taminaschlucht schafft ungewohnte Nähe zwischen den Bewohnern im südlichsten Tal des Kantons St. Gallen. Die «NZZ» berichtet.



– Die Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline de Quattro verteidigt in «24heures» den kantonalen Richtplan, mit dem sie die Zersiedelung bekämpfen will.



– «Die Bauern pflügen die Könizer Landschaftsschutzpolitik um»: Nach dem «Bauernaufstand» verzichtet die Behörde auf geplante Schongebiete. Der «Bund» berichtet.



– Der Bündner Regierungsrat Martin Jäger revidiert den Entscheid zum Umbau der Führung des Bündner Kunstmuseums. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Rio nach dem Lichterlöschen»: Das Vermächtnis der Olympischen Sommerspiele 2016 beschränkt sich darauf, die Sportanlagen nicht verrotten zu lassen, schreibt die «NZZ».