Bauboom flacht ab

In Schwyz wird derzeit zwar viel gebaut. Doch schon 2017 wird mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Die Aussichten für die Bauwirtschaft seien trüb, schreibt der «Bote der Urschweiz» (Artikel für Abonnenten zugänglich). Das zeigen Zahlen von Wüest & Partner, die sich auf die Auswertung des Schweizerischen Baublattes abstützen. So haben in Küssnacht die Baugesuche bisher gegenüber 2015 in Küssnacht um 26 Prozent abgenommen, in Ingenbohl (-37 Prozent) und Arth (-36 Prozent) noch deutlicher, während sich Schwyz mit einem Rückgang um 34 Prozent in der Mitte der grösseren Innerschwyzer Gemeinden präsentiert.