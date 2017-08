Bänke für Zürich

Text: Andres Herzog / 25.08.2017 11:37

Die Aktion «Hansbank in allen Gassen» will mit selbstgezimmerten Sitzbänken Zürichs Gassen beleben, berichtet die «NZZ». Morgen Samstag laden die Labor-Denkfabrik «Res Publik» und die Plattform «stadtstattstrand» die Bevölkerung ein, Sitzbänke in ihrer Nachbarschaft aufstellen. «Dort sollen sich Quartierbewohner ungezwungen begegnen, etwa bei einem Grillplausch oder einem Diskussionsabend», schreibt die «NZZ». Wer keine eigene Bank hat, kann sich am Samstag auf dem Werdmühleplatz gratis eine bauen. Die Organisatoren stellen Material zu Verfügung, ein Architekt und ein Schreiner helfen dabei. Danach werden die Spanplatten-Bänke in die Quartiere getragen und auf einer Webkarte verortet. Dass nach den Mietvelos nun auch noch Sitzbänke die Strassen verstopfen, befürchtet die Zeitung nicht. Die Stadt ist über die Aktion informiert, die Sitzmöbel dürfen nur auf privaten Grund gestellt werden.

Weitere Meldungen:



– Das neue 5-Stern-Hotel auf dem Bürgenstock wird nicht planmässig fertig, berichtet der «Tages-Anzeiger». Das Resort wird erst Mitte September eröffnet. Die «NZZ» schreibt trotzdem schon darüber.



– Der «Tages-Anzeiger» stellt in seiner Sommertraum-Serie Zürcher Bauprojekte vor, die gescheitert sind: Ringling, Eurogate, Kongresszentrum, Hardturm.



– Wien baut einen neuen Stadtteil: die Donau City. «Sie wächst planlos in die Höhe», meint die «NZZ». Ein Symbol dafür ist der DC Tower von Dominique Perrault, der mit seinen 250 Metern alles in den Schatten stellt.



– Der Centro Tecnologico del Legno in Poschiavo kann erneut nicht starten, meldet die «Südostschweiz». Lediglich zwei Studenten hatten sich für eine höhere Ausbildung angemeldet.