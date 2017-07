«Architektonischer Schandfleck»

Text: Urs Honegger / 4.07.2017 10:16

Foto: Mike Switzerland via Wikipedia

Während der nächsten acht Jahre wird der Berner Bahnhof zur Grossbaustelle. Weil der Bau in erster Linie unterirdisch erfolgt, wird dies vor allem auf den Nebenbauplätzen um den Bahnhof spürbar sein. Der «Bund» berichtet und kommentiert: «Wie der Bahnhof ausgebaut werden soll, war lange umstritten. Die Kontroverse hat dem Projekt nicht geschadet. Es wurde, auch finanziell, auf angemessenere Dimensionen zurückgestutzt.» Der Ausbau sei aber für Bern auch die «Chance, einen architektonischen Schandfleck aus der Hochkonjunktur zumindest im Innern zu verschönern».

Weitere Meldungen:



– Die Basler Regierung will das Lysbüchelareal im Norden des Voltaplatzes neu bebauen. Die Fläche soll in eine Mischzone aufgeteilt werden. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Die St.Galler Regierung treibt den Bau des zweiten Campus in der Stadt und die Sanierung der HSG-Bibliothek voran. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Unter der Anleitung des Architekten Roger Boltshauser haben sich Studierende der EPFL mit dem Stampflehmbau auseinandergesetzt. «24heures» berichtet.



– Der österreichische Unternehmer Peter Pühringer will in Vitznau ein Zentrum der Musik, der Kulinarik und der Medizin bauen. Der «Bund» berichtet.



– «Massenmotorisierung mit eingebautem Jöö-Faktor»: Vor 60 Jahren schuf Fiat mit dem Cinquecento das erste Lifestylemobil, meint der «Tages-Anzeiger».