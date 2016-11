Amanda Levetes MAAT-Kunsthalle in Lissabon

Text: Urs Honegger / 2.11.2016 10:21

Die «NZZ» unternimmt heute einen ausgedehnten Architekturspaziergang durch die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Anlass ist die Erweiterung des Elektrizitätsmuseum zum Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) erweitert. Gleichzeitig erweiterte die Londonerin Amanda Levete den aus dem Jahr 1908 stammenden, denkmalgeschützten Baukomplex um einen muschelartig aus den Fluten des Tejo ragenden Neubau, der zurzeit halb Lissabon in Atem hält. Der «NZZ» fällt vor allem die «abenteuerliche Auskragung» auf, die auf einer Hightech-Stahlkonstruktion in der Art einer Berg-und-Tal-Bahn basiert. «Auch wenn hier am Wasser vielleicht ein weithin sichtbarer vertikaler Akzent effektvoller gewesen wäre als das flachgewölbte Mischwesen aus Hai und Muschel, so muss man dem Neubau doch zugutehalten, dass er die Besucher zu einer grossartigen Promenade architecturale inspiriert und sich dabei gegenüber dem Altbau diskret zurückhält», kommentiert die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– «Lausanne auf der Überholspur»: Hinter Genf etabliert sich die Hauptstadt der Waadt langsam als Konferenzstadt, schreibt die «NZZ».



– Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi erklärt, wie er seine Rolle als neuer Zuständiger für das besetzte Koch-Areal interpretiert. Ein Interview in der «NZZ».



– Mit einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Graubünden will das Kirchner-Museum in Davos die internationale Ausstrahlung stärken, schreibt die «Südostschweiz».



– Die einstigen Gegner von Tram Region Bern lancieren Alternativrouten für ein Tram von Ostermundigen nach Bern. Der «Bund» berichtet.



– Die Chancen für den Rheintunnel stehen gut, meint die «Basler Zeitung»: Bundesrätin Doris Leuthard machte der Region am Pfeffinger Forum Hoffnungen.



– Der «Tages-Anzeiger» stellt den ersten Schweizer mit einem serienmässigen Wasserstoffauto vor.