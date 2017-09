Alleen und Blumen

In Deutschland ist ein Streit um ein Gedicht des bolivianisch-schweizerischen Schriftstellers Eugen Gomringer, Begründer der Konkreten Poesie, entbrannt. Die acht Zeilen, die gerade für Aufruhr sorgen, sind seit 2011 an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin zu lesen. Der Allgemeine Studentenausschuss (Asta) fordert eine Übermalung, weil das Gedicht «eine klassische patriarchale Kunsttradition» reproduziere: Die Frauen seien ausschliesslich schöne Musen, die den männlichen Künstler zu kreativen Taten inspirierten. Zudem erinnerten die Zeilen «unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind». Über die merkwürdige Debatte «irgendwo zwischen Literaturanalyse und Sexismus» berichtet heute der «Tages-Anzeiger». Zur eigenen Meinungsbildung wird auch eine deutsche Übersetzung des Gedichts gedruckt. Wir wollen sie Ihnen nicht vorenthalten: