Agglolac im Gegenwind

Text: Urs Honegger / 13.06.2017 08:54

Gegen die 500-Millionen-Überbauung des ehemaligen Bieler Expo-Areals formiert sich Widerstand. «Sogar Grüne kritisieren die Verdichtung im neu entstehenden Quartier für 2000 Einwohner», schreibt der «Bund»: «Die Idee tönt verlockend: Das Städtchen Nidau gestaltet schlagartig sein ganzes Seeufer zwischen Zihl und Nidau-Büren-Kanal neu. Anstelle der Expo-Brachen und teilweise heruntergekommenen Grünanlagen entsteht eine attraktive Promenade mit vergrössertem Hafen, durchgehendem Seeuferweg und besserem Zugang zum Wasser. Doch das Riesenprojekt ist teuer.» Der Deal zwischen den Städten Nidau und Biel sowie der Immobilienfirma werde nun aber infrage gestellt. «Durch dieses Bauprojekt eines der wenigen Naherholungsgebiete zu gefährden, ist eine Schande», sagt Lena Frank, Vizepräsidentin der Grünen Kanton Bern und Bieler Stadträtin im «Bund».

Weitere Meldungen:



– Die Lobby der Berggemeinden will Wasserzinsen mit neuer Entschädigung für Pflichtlager in Stauseen retten. Die «NZZ» berichtet.



– «Neues Grün für die Stadt»: Die urbane Landschaft ist ein oft vergessenes Terrain voll ruhender Kraft, schreibt die «NZZ».



– Künftig kann die Psychiatrische Uniklinik Zürich in eigener Kompetenz über Bauvorhaben entscheiden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.