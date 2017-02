Abbruch-Stimmung im «Tscharni»

Reinhardpartner Architekten planen an der Fellerstrasse 30 in Bern einen Ersatzneubau. (Visualisierung: Reinhardpartner)

Text: Andres Herzog / 3.02.2017 10:23

Selbst nach teuren und aufwendigen Sanierungen entsprechen die Wohnungen im Berner Tscharnergut nicht den heutigen Standards, berichtet der «Bund». «Die Fambau hat deshalb ein generelles Baugesuch eingereicht, das einen Ersatzneubau vorsieht.» Doch so einfach ist es nicht. Das Tscharnergut ist im Bauinventar der Stadt Bern als schützenswert eingestuft. «Das ist ein sehr starker Schutz», sagt Regierungsstatthalter Christoph Lerch, der über das Baugesuch entscheiden wird. Und: «Schützenswerte Baudenkmäler dürfen nicht abgebrochen werden», sagt er gegenüber dem «Bund». Ganz unmöglich sei ein Ersatzneubau trotzdem nicht, so Lerch. «Entscheidend ist das konkrete Neubauprojekt.» Es müsse qualitativ mindestens so gut wie der Vorgänger sein und sich optisch einwandfrei in das Quartier einfügen. «Sodass der gewöhnliche Spaziergänger keinen Unterschied zum Altbau sieht.» Zudem brauche es überzeugende Gründe, wieso von einer Sanierung abgesehen werde.



– «Im Denkmaldilemma»: Artikel zum Thema aus Hochparterre 11/2016.



– Bildergalerie zum geplanten Ersatzneubau

Weitere Meldungen:



– Santiago Calatrava baut auf der Greenwich Peninsula in London für eine Milliarde Pfund, berichtet der «Tages-Anzeiger». Der Bau besteht aus drei Hochhäusern, deren Fassaden im schwungvoll verbunden sind. (Artikel nicht online)



– «Könnern verzeiht sie alles», titelt die «NZZ». Über die Akustik der Elbphilharmonie werde seit der Eröffnung kontrovers diskutiert – nun kläre sich das Bild.



– Die Designerin Yang Liu macht aus Piktogrammen Literatur. «Universell verständliche Bildzeichen sind ein ideales Medium für das globalisierte Zeitalter», meint die «NZZ».