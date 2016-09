20 Jahre Architekturforum Winti

«Einst aus Protest geboren, hat es sich zu einer Dialogplattform für Architektur und Stadtenwicklung entwickelt.» So liest ‹Der Landbote› die mittlerweile 20-jährige Geschichte des Forum Architektur Winterthur. Der «Stachel» im Fleisch möchte aber weiterhin ein Korrektiv sein und greift darum brisante Themen auf. Der ehemalige Präsident erkennt dabei aber eine Veränderung: «Der einst konfrontative Stil der Pionierjahre hat einer auf Dialog basierenden Philosophie Platz gemacht». Man benennt auch ein Kernziel für die Zukunft als «Kontrapunkt zur Schlafstadt Winterthur»: Während die Wohnbauinvestoren in den Startlöchern stünden, fehle beim Stadtrat eine klare Strategie für die Durchsetzung gemischter Nutzungen in frei werdenden Werkarealen.

– «Recycling-Jeans sollen Berner Mode grüner machen», titelt ‹Der Bund› und rückt zwei Berner Modeunternehmer in den Kontext einer breiten Recycling-Bewegung in der Modewelt.



– Die Stadtbasler werden über den 44,6-Millionen-Kredit für den Kasernen-Umbau entscheiden. Die ‹Basler Zeitung› berichtet über den «Etappensieg für Guy Morin».



– «Nächtlicher Lärm, Hanfplantagen, unbewilligte Bauten – und die Polizei schaut zu.» Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet über die Besetzer des Koch-Areals, die ihre Grenzen ausdehnen und damit selbst Fürsprecher und linke Politiker vergraulen.



– Weil ein Neubau 1000 statt 500 Wohnungen böte, entlässt der Zürcher Stadtrat die zwei Genossenschaftssiedlungen Seebahn und Kanzleistrasse aus dem Inventar schützenswerter Bauten. Die ‹NZZ› berichtet über die Opposition des Heimatschutzes und den «Streit um Wohnkolonien».