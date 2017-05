Architecture for Refugees Schweiz lädt zu einer Stadtführung der besonderen Art: Zürich mit den Augen eines Flüchtlings.

Text: Urs Honegger / 30.05.2017 17:26

Architecture for Refugees Schweiz lädt zu einer Stadtführung der besonderen Art: Zürich mit den Augen eines Flüchtlings. Die Tour startet am Donnerstag, 1. Juni, um 18 Uhr auf dem Lindenhof und endet zwei Stunden später beim Basislager in Altstetten. Alle Infos gibt's auf Facebook.