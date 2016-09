Zürich, die nachhaltigste Stadt der Welt

Text: Urs Honegger / 15.09.2016 12:00

Das internationale Planungs- und Beratungsunternehmen Aracadis hat den ‹Sustainable Cities Index 2016› publiziert. 100 Städte wurden nach den Kriterien ‹people›, ‹planet› und ‹profit›, also ihrer sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Stärke beurteilt. Auf dem ersten Platz liegt die Stadt Zürich. Die grösste Schweizer Stadt rangiert in der Kategorie ‹people› auf dem 27., unter ‹planet› auf dem 1. und unter ‹profit› auf dem 5. Platz. «Zürich ist bekannt für seinen starken Fokus auf den Umweltschutz und für seine Finanzinstitute», heisst es in der Begründung. Die schwache Platzierung im Bereich ‹people› sei auf die Erschwinglichkeit und die Work-Life-Balance zurückzuführen. Mit 16 der 20 Spitzenpositionen dominieren wohletablierte europäische Städte das Ranking. Die Untersuchung kann online heruntergeladen werden.