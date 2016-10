Stadtpark morgen?

Text: Köbi Gantenbein / 7.10.2016 13:32

Wie wird es dem Freiraum morgen gehen? Wie funktioniert ein Stadtpark 2040? Solcherlei berät die Tagung des Bundes Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA und die Vereinigung Schweizer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter am 15. November 2016 in Bern. Man wird über flexible Nutzungen und Biodiversität reden, über Konflikte und über schwindendende Mittel. Natürlich wollen die Landschaftsarchitekten und Freiraumplanerinnen auch Lösungen hören und Entwürfe sehen. Das Fallbeispiel ist der Monbijou-Park in Bern, dessen Aussichten besprochen und vor Ort besichtigt werden. Und die Teilnehmer freuen sich auf die Arbeiten der Landschafts-Studentinnen der Haute école du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture und der Hochschule für Technik Rapperswil. Anmeldeschluss ist der 7. November 2016.