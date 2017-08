Stadtlandschau: Eingabeschluss!

Text: Rahel Marti / 22.08.2017 15:15

Foto: Benjamin Güdel

Noch bis am 31. August können Planerinnen, Projektträgerschaften und Behörden Taten und Projekte einreichen zur Stadtlandschau. Der Wettbewerb sucht die beste Denkarbeit in der Planung in Form eines konkreten Konzepts. Es gelten zwei Kriterien: Eine Planung muss unter ihren Beteiligten verbindlich verankert und diese Verankerung muss nach dem 1. Januar 2010 erfolgt sein.



Bisher sind erst wenige Eingaben gemacht worden – die Trägerschaft der Stadtlandschau ruft daher alle Interessierten auf, ihre Projekte bis am 31. August einzureichen, es hat noch viel Platz im Eingabeordner und die Jury freut sich auf reichhaltige Beiträge!

Zur Trägerschaft der Stadtlandschau gehören nebst Hochparterre der Verband Schweizer Raumplanerinnen und Raumplaner FSU sowie die Hochschulen ZHAW und HSR.

