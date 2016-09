Implenia baut den ‹Grand Paris Express› weiter

Text: Urs Honegger / 30.09.2016 12:14

Der Schweizer Baukonzern Implenia gewinnt zweiten Infrastruktur-Grossauftrag für den ‹Grand Paris Express›. Das Unternehmen beteiligt sich am Bau der neuen Linie 15 Süd mit 7 km langen Tunneln, einem Verzweigungsbauwerk und neun Nebenbauwerken. Implenia wird den Auftrag gemeinsam mit den Konsortialpartnern NGE (F), Demathieu & Bard (F) und Pizzarotti (IT) ausführen. In Auftrag gegeben und finanziert wird das Projekt durch die Société du Grand Paris (SGP). Der ‹Grand Paris Express› ist ein aus sechs fahrerlosen U-Bahn-Linien bestehendes Verkehrsnetz mit rund 200 Kilometern neuer Tunnelstrecken sowie knapp 70 neuen unterirdischen Bahnhöfen. «Der Gewinn dieses Projekts bedeutet für Implenia einen weiteren wichtigen Erfolg in der Umsetzung ihrer Strategie ausserhalb der Heimmärkte» schreibt das Unternehmen. Es handle sich bereits um das zweite laufende Los des ‹Grand Paris Express›: Implenia hatte vor zwei Monaten den Bauabschnitt ‹Lot GC01› zur Verlängerung der Linie 11 gewonnen.