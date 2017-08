Halter Immobilien baut um für die Digitalisierung

Text: Urs Honegger / 29.08.2017 13:45

Halter Immobilien richtet seine Organisation auf die Digitalisierung aus. In der Beratung setzt das Unternehmen auf 3-D-Lösungen, in der Vermarktung auf Virtual und Augmented Reality. Jacques Hamers ersetzt David Naef als Geschäftsleiter. «Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren zu massiven Veränderungen der Prozesse und Geschäftsfelder in der Bau- und Immobilienbranche führen. Um die sich bietenden Chancen konsequent nutzen zu können, haben wir uns entschlossen, die Kräfte in der Geschäftseinheit Halter Immobilien gezielt auf diese Zukunftsfelder auszurichten», schreibt die Halter AG heute in einer Pressemitteilung. Künftig werde sich Halter Immobilien auf die Angebote Immobilienvermarktung sowie das strategische Facility Management konzentrieren: im Facility Management Consulting auf die Konzeption von optimalen Betriebsabläufen und Prozessleitsystemen hinsichtlich der Betreiberverantwortung in Gebäuden zusammen mit 3D-Lösungen. Der Bereich Vermarktung werde auf die Leistungserbringung mittels digitalen Werkzeugen wie Virtual und Augmented Reality ausgerichtet. Im Kontext dieser strategischen Neuausrichtung übernimmt Jacques Hamers die Funktion als Geschäftsführer Halter Immobilien und wird zusammen mit Roman Egger und Andres Stierli in der Geschäftsleitung Immobilien den Dienstleistungsbereich führen. Hamers ersetzt David Naef, der die Geschäftseinheit Immobilien seit 2011 geführt hat.