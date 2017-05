Gnadenfrist für Arbeitersiedlung

Architekt Urs Koller im Thurfeld-Quartier in Weinfelden.

Text: René Hornung / 22.05.2017 17:17

Die Thurfeld-Arbeiterhäuser in Weinfelden sind zwar laut einer Stellungnahme der Thurgauer Denkmalpflege weder architektonisch, noch gestalterisch oder handwerklich bedeutend, aber die Kleinsiedlung habe ortsbaulichen und sozialgeschichtlichen Zeugniswert. Diese Aussagen veranlasste eine Gruppe um den Architekten Urs Koller das Referendum gegen eine Zonenplanänderung zu ergreifen, die tabula rasa gemacht hätte: An Stelle der Siedlung hätte eine grosse Überbauung entstehen sollen. Am Wochenende haben Stimmberechtigten – wenn auch relativ knapp – die Zonenplanänderung abgelehnt. Das Ensemble ist damit fürs erste gerettet.