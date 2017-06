Von Frauenfeld lernen

Text: Axel Simon / 12.06.2017 15:12

Foto: Markus Frietsch



Heute früh traf ich eine Radiojournalistin beim Langdorfkreisel an der Einfallsstrasse von Frauenfeld. Dort fragte sie den Architekten Thomas Hasler durch den Verkehrslärm: Wie macht man aus solch einem Ort mit Einkaufszentrum und Autohändler ein Stück Stadt? Sie fragte den Baustadtrat Urs Müller: Wie schafft man es die Bürger davon zu überzeugen? Uns sie fragte mich: Warum interessiert sich Hochparterre so sehr für Frauenfeld, dass es ein eigenes Themenheft bekommt?



Die Antworten hören Sie heute Abend im Regionaljournal Ostschweiz der SRF. Soviel: Thomas Hasler sprach in Angesicht von Autohaus und Einkaufszentrum von der Würde der Stadt, von Schönheit und davon, dass es schon immer Planung gab, nur die letzten 50, 60 Jahre nicht. Jetzt wieder.



Unser Themenheft stellt vor allem eine Frage: Was geht in Frauenfeld? Wie geht die Kleinstadt an der Schwelle zur Stadt mit seinen beiden Hypotheken um, der Einfamilienhaus-Monokultur und dem Verkehr? Frauenfeld hat mittlerweile Antworten auf solche Fragen. Grosse Bildpaare des Fotografen Markus Frietsch zeigen das im Heft – er hat für uns die Gegensätze des Hauptortes vom Thurgau gesammelt.



Das Langdorf, durch das wir mit der Radiojournalistin spazierten, vereinigt solche Gegensätze. In den nächsten Jahrzehnten soll dieser Agglomerationsort zur dichten Stadt werden – ein Wandel, der nicht nur am Radio schwer vorstellbar ist. Staufer Hasler Architekten haben dafür ein neuartiges Instrument entwickelt: den Szenenplan. «Frauenfeld muss Stadt werden!» ist sich Thomas Hasler sicher. Wie weit es das schon ist, zeigt unser Heft.



Das Hochparterre-Themenheft wird heute Abend, am 12. Juni 2017 um 19.30 Uhr, im Grossen Bürgersaal des Rathauses von Frauenfeld der Öffentlichkeit präsentiert und gefeiert.