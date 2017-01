Flâneur d’Or 2017

Text: Werner Huber / 12.01.2017 15:44

Dieses Jahr ist wieder ein Flâneur-d’Or-Jahr: Bereits zum neunten Mal schreibt Fussverkehr Schweiz, der Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger, den Fussverkehrspreis aus. Vor drei Jahren wurden die flankierenden Massnahmen zur Westumfahrung in Zürich mit dem ersten Preis ausgezeichnet, Preisträger der früheren Ausschreibungen waren unter anderem die Neugestaltung des FO-Trassees in Naters oder der Promenadenweg und Limmatlift in Baden.



Neben dem mit 10’000 Franken dotierten Hauptpreis vergibt die neunköpfige Jury jeweils mehrere Auszeichnungen. Gesucht sind auch in diesem Jahr realisierte Projekte in den Kategorien Verkehrskonzepte, Verkehrsplanungen und Leitbilder, fussgängerfreundliche Infrastrukturen auf Kantonsstrassen, fussgängerfreundliche Infrastrukturen auf Gemeindestrassen, Wegen und Plätzen sowie Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr.



Hochparterre wird die Ergebnisse des Wettbewerbs in einem Themenheft dokumentieren. Die neu gestaltete Website hält alle Infos zum Flâneur d’Or bereit. Anmeldeschluss ist Ende April.