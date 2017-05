«DIESE MASSNAHME IST EINE OHRFEIGE»

Text: Urs Honegger / 10.05.2017 17:25

Der Verkehrsexperte Hermann Knoflacher, Professor an der Technischen Universität Wien, hat das Bieler Westast-Projekt unter die Lupe genommen. Im Interview mit Gabriela Neuhaus vom Komitee «Westast so nicht!» zeigt sich Knoflacher entsetzt: «Dass im 21. Jahrhundert in der Schweiz so etwas geplant wird, ist unglaublich: Solche Projekte waren in den 1960er Jahren üblich. An den Leuten, die diese Strasse entworfen haben, ist die Entwicklung des Verkehrswesens und der Verkehrsorganisation offensichtlich spurlos vorbeigegangen.» Lesen Sie das ganze Interview westast.ch.