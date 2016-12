‹Bregenz gehört uns allen›

Text: Urs Honegger / 22.12.2016 09:35

Foto: See & Stadt & Bregenz via Facebook

Architekten und Kulturschaffende in Bregenz wehren sich gegen die Umgestaltung des Bahnhofsviertels. Sie kritisieren den Bauherren und die Stadt und organisieren Stadtführungen und eine Vortragsreihe. «Die Kritik von Architekten und Kulturschaffenden am geplanten ‹Seestadt›‐Projekt rückt den öffentlichen Raum ins Zentrum eines breiten Diskurses um Stadtgestalt und Stadtplanung», schreiben die Initianten in einer Pressemitteilung. Die Initiative ‹See und Stadt und Bregenz› bietet ab Jahresbeginn 2017 zwei regelmäßige Veranstaltungsreihen an: eine Fortsetzung der wöchentlichen Stadtspaziergänge und eine monatliche Vortragsreihe ‹Die Stadt gehört uns allen› im Vorarlberg Museum.