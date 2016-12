Aufbruch nach elf Jahren

Text: Rahel Marti / 9.12.2016 13:57

Seit bald elf Jahren ist Michael Hauser Stadtbaumeister von Winterthur. Elf Jahre hatte der Archit ekt zuvor im Zürcher Amt für Hochbauten gearbeitet. Elf Jahre seien wohl sein Takt, sagt Michael Hauser im Landboten: Am Mittwoch hat er seinen Rücktritt angekündigt. Ein beherzter Schritt. Denn langweilig war Hausers Posten in Winterthur nicht und er hätte ihn gut und gerne noch ein paar Jährchen machen können. Stattdessen bricht er im Frühling 2017 in die Selbstständigkeit auf: Es reize ihn, in einer dritten Berufsdekade mit Mandaten aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand etwas zu bewegen.



In Hausers Zeit wurde Winterthur Grossstadt und entsprechend wurde an allen Ecken und Enden geplant und gebaut. Zu den grössten Planungen zählen jene auf dem Lagerplatz- und dem Werk 1-Areal, die Planungszone Neuhegi-Grütze oder das städtische Gesamtverkehrskonzept. Hauser begleitete den Bau unter anderem des Superblocks, der Archhöfe oder diverser Wohnüberbauungen und er war selbst federführender Bauherr bei der Sanierung und beim Neubau städtischer Liegenschaften.





Diese Palette zeigt: Michael Hauser hatte in Winterthur bemerkenswert breite Kompetenzen. Das Amt für Städtebau mit vierzig Mitarbeitenden betreut nicht nur den Städtebau, sondern auch den öffentlichen Raum, den Verkehr, die städtischen Hochbauten, die Denkmalpflege und begleitet und berät Planungen Dritter. Da mag so mancher Amtskollege, nicht zuletzt vielleicht der ehemalige aus Zürich, gelegentlich neidisch nach Winterthur geäugt haben.



