Alles verdichtet oder was?

Text: Urs Honegger / 3.03.2017 10:53

Nextzürich lanciert mit der Veranstaltungsreihe ‹Dencity› eine partizipative Diskussion über urbane Dichte. Vom März bis Juni gehen Workshops im ‹Pavilleon› auf dem Zürcher Werdmühleplatz der Frage nach, wie in Zürich 80’000 zusätzliche Einwohnerinnen untergebracht werden können. Bedeutet Verdichtung Dichtestress oder lebenswerte Vielfalt? Expertinnen präsentieren ihr Fachwissen und an Quartierspaziergängen sammeln Stadtbewohner konkrete bauliche Ideen. «Während die städtische Innenentwicklung in Fachkreisen bereits länger heiss diskutiert wird, soll die Diskussion auch zur Bevölkerung hin geöffnet werden», schreiben die Veranstalter in der Einladung. Die Veranstaltungsreihe beginnt am nächsten Mittwoch, 8. März 2017 um 19.30 Uhr mit einem Vortrag des Architekten und Künstlers Eberhart Tröger, der mit Blick auf Zürich West fragt: Wie wirkt sich die bauliche Ausprägung auf unsere städtischen Stimmungen aus?