39 Kulturlandschaften

Text: Urs Honegger / 6.10.2016 17:14

In der aktuellen Ausgabe von Hochparterre beleuchtet Marco Guetg, wie die BLS einen neuen Standort für eine Werkstätte sucht. Die Schweizer Stiftung für Landschaftsschutz wehrte sich gegen das geplante «Riesenwerk auf der grünen Wiese» beim Bahnhof Riedach BE. ««Industrieanlagen gehören in Arbeitszonen und sind wie auch die Wohnzonen dem Gebot der Schonung der Landschaft, des Schutzes des Kulturlandes und er Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet verpflichtet», meint die Stiftung. Sie hat einen Katalog von 39 Typen an Kulturlandschaften publiziert.