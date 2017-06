Zeitzeuginnen der SAFFA 1958 gesucht

Text: Rahel Marti / 26.06.2017 19:32

Im Herbst 2018 zeigt das Forum Schlossplatz in Aarau eine Ausstellung zur Saffa 1958. Dafür suchen die Kuratorinnen – Inge Beckel, Helene Bihlmaier, Annemarie Bucher, Katia Frey und Eliana Perotti – noch Fotos, Objekte, Mitbringsel, Zeichnungen und andere persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen oder von Frauen und Männern, die von Verwandten oder Freunden Materialien dazu bekommen haben.



Bitte melden Sie sich per E-Mail bei perotti@arch.ethz.ch oder telefonisch unter 078 660 53 09.



Die zweite Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, SAFFA 1958, war ein Ausstellungsereignis von nationaler Bedeutung und erhielt beinahe zwei Millionen Besucherinnen und Besucher. Sie fand nur ein Jahr vor dem ersten, jedoch gescheiterten Versuch 1959 statt, das Frauenstimmrecht für Schweizer Bürgerinnen einzuführen.



Sechzig Jahre später wird die Ausstellung im Forum Schlossplatz in Aarau die SAFFA 1958 historisch aufarbeiten mit einer Präsentation vielfältiger und eindrücklicher, teilweise originaler Exponate. Die Ausstellung findet im Rahmen der Aktivitäten von créatrices.ch statt.

Kommenden Montag, 3. Juli, widmet sich übrigens das erste Salongespräch von creatrices.ch demselben Thema. Es findet – wo sonst – auf der Saffa-Insel statt.