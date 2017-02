Ship of Tolerance bleibt

Das Ship of Tolerance von Ilya und Emilia Kabakov am neuen Standort Brüggli in Zug.

Text: Roderick Hönig / 1.02.2017 10:04

Foto: Angela Nussbaumer

2016 haben rund 2500 Menschen geholfen, das Ship of Tolerance der Künstler Ilya und Emilia Kabakov zu realisieren. Kern sind die 1000 Segelbilder, die Kinder und Jugendliche unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft während des letzten Jahres für die Skulptur gemalt haben. Sie haben ihre Botschaften zum Thema Toleranz auf Segeltücher gemalt. Im Frühling soll das Holzschiff mit den bunten Segelbildern an seinem neuen Standort Brüggli mit einem Fest eingeweiht werden. Am neuen Standort Brüggli baute bereits der japanische Künstler Tadashi Kawamata 1998 die hölzernen Walkways und die Terrasse zu seinem mehrjährigen Projekt Work in Progress in Zug.