Text: Lilia Glanzmann / 6.01.2017 10:08

Am 28. und 29. Januar 2017 findet in Zuoz bereits die sechste Ausgabe der Engadin Art Talks statt. Künstler, Architektinnen und Forscher präsentieren ihre Ideen zum Thema «Schnee und Wüste». Das Kunst- und Architektursymposium will den Austausch im intimen Rahmen fördern und so die Geschichte des Engadins als Ort des kreativen Denkens fortschreiben. Mit dabei sind diesmal unter anderen Subhankar Banerjee, Simone Fattal, Manuel Herz, Francis Kéré, Heinz Mack, Eileen Myles, Pipilotti Rist, Emily Scott, Hito Steyerl, Oscar Tuazon und Rüdiger Wehner. Beim Abendessen im Hotel Castell können die Gespräche und Diskussionen in anregender Umgebung vertieft werden. Als Abschluss des Programms kann schliesslich das geplante «Muzeum Susch» am Fusse des Flüelapasses besichtig werden: Die polnische Kunstsammlerin und Unternehmerin Grazyna Kulczyk Grazyna Kulczyk errichtet will dort mit ihrer «Fundaziun Muzeum Susch/Art Stations Foundation» ein Kunstmuseum in einer historische Brauerei errichten. Mit dem Umbau beauftragte hat sie die beiden jungen, lokalen Architekten Chasper Schmidlin und Lukas Voellmy. Infos zu Programm und Tickets gibt es hier. Hauptpartner des Kunstforums ist zum zweiten Mal das Luzerner Familienunternehmen Gübelin.