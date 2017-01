Komm, wir gehen!

Text: Axel Simon / 17.01.2017 15:54

Gehen ist nicht gleich gehen. Die Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen und die Schauspielerin Sabina Reich schlendern, hüpfen, rennen. Sie springen wie die Affen oder schleichen wie ein Krokodil. Im Gang-Arten-Labor erforschen sie mit Primarschülern die Möglichkeiten der Fortbewegung und entwickeln neue Gang-Arten. Ein stufengerechter Input zur Spazierkunst ist Teil des Workshops. Die neu entstandenen Gang-Arten werden mit Worten und Zeichnungen beschrieben. Am Ende des Workshops steht eine kleine Gang-Arten-Show. Die Kreationen der Kinder werden in die sich «laufend» erweiternde Sammlung der Künstlerinnen aufgenommen und können als Parcours im Schulhaus zum Ausprobieren inspirieren. Der Workshop schult die Beweglichkeit, das Körperbewusstsein und die Koordination auf kreative Weise und bietet Einblick in eine Kunstform, die aus dem Alltag schöpft.