Jetzt einreichen: Swiss Photo Award

Text: Meret Ernst / 9.01.2017 11:09

Der Swiss Photo Award – vfg.selection sucht die besten Bilder: Bis zum

16. Januar können fotografische Arbeiten in sieben Kategorie eingereicht

werden; die «Besten der Besten» erhalten an der Preisverleihung

gebührend Aufmerksamkeit und ein Preisgeld von je 5000 Franken. Verliehen wird der Award am 16. März 2017 in der Photobastei, Zürich. Der Preis richtet sich an Fotografinnen und Fotografen

mit Wohnsitz in der Schweiz und respektive oder Schweizer Staatsbürgerschaft.

Mitmachen dürfen ausserdem alle, deren Arbeiten hierzulande publiziert

worden sind. Eingereicht wird in den Kategorien Architektur,

Editorial, Fashion, Fine Art, Free, Reportage und Werbung. Die genauen Angaben zu Teilnahme, Reglement und Jury sind hier zu finden.

Die besten Arbeiten werden bis zum 2. April in der Photobastei ausgestellt. Alle eingereichten Arbeiten

eines Jahrganges werden zudem in der Bild- und Recherchedatenbank swissphotocollection.ch

aufgeschaltet.