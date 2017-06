Gestickte Kunst

Text: Meret Ernst / 16.06.2017 10:58

An der Art Basel kommt zusammen, wer repräsentieren, Geschäftsbeziehungen pflegen und Geld (viel Geld!) anlegen will, wer Freude an Ratings aller Art hat und dabei auch noch etwas Kunst betrachten will. Das ist, wie man jedes Jahr aufs Neue beobachten kann, mit einer gehörigen Portion Eitelkeit verbunden. Das Schweizer Künstlerpaar Wiedemann/Mettler liefert dazu einen Kommentar, der sich tragen lässt. In einer Live-Stick-Performance, die im Schaufenster der Zimmerli Boutique in Basel stattfindet, stickt Pascale Wiedemann farbige Masken auf Sweatshirts, die von traditionellen Schweizer Holzmasken inspiriert sind. Die gewaltigen Augen, riesigen Nasen und aufgerissenen Münder dieser Larven passten auch in die Welt der Kunst, meint das Künstlerpaar: «Sie karikieren und ironisieren in Ausdruck und Inhalt diese künstliche Welt und ihre Protagonisten.» Passend der Name: «Velvet Monster» heissen diese tragbaren Kunstwerke.