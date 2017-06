Gesicht und Stimme der Zürcher Velos

Text: Axel Simon / 26.06.2017 18:38

Velofahren in Zürich? Noch immer nicht gut und sicher genug, findet die Interessengemeinschaft Pro Velo. Was auch die aktuelle Unfallstatistik zeige. Dabei ist seit der Volksabstimmung vom 12. Juni 2015 ein Rahmenkredit von 120 Millionen Franken für sichere und durchgängige Velowege vorhanden und es kann gebaut werden. Aber zu wenig passiere.

Mit ihrer neuen Kampagne will Pro Velo Zürich allen Gelegenheit geben, zu dokumentieren, wo das Velofahren Freude macht, aber auch wo man auf zwei Rädern behindert oder gar gefährdet wird: auf veloZH.ch oder via Instagram mit #veloZH. Mit der Kampagne soll die Zürcher Velo-Community ein Gesicht und eine Stimme bekommen.

Für Verkehr auf der Plattform sollen konkrete Aufgaben, Fragen, Wettbewerbe und Umfragen sorgen. Ab Sommer 2018 werden die Beiträge ausgewertet und geordnet, und liefern der politischen Velo-Lobby neue Argumente für eine schnelle Verbesserung der Velo-Infrastruktur.

Angestossen haben das Projekt übrigens vier Geschwister mit einem Teil ihres Erbes. Weitere Sponsoren sind herzlich willkommen.