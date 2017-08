Text: Marcel Bächtiger / 17.08.2017 14:58

Die Schweiz erhält ein neues Fotofestival: Vom 25.–27. August 2017 findet erstmals das International Photo Festival Olten (IPFO) statt. Initiiert wurde der Anlass vom Schweizer Fotorafen Marco Grob, gemeinsam mit dem Foto-Experten Paul Merki, dem Creative Director Charles Plunder sowie dem Fotografen Remo Buess. Am dreitägigen Event werden unter anderem Pulitzer-Preisträger Nick Ut, Astronaut Shane Kimbrough, Star-Fotograf Dan Winters erwartet. Sie stellen ihre Arbeit in Vorträgen, Workshops, Seminaren und Portfolio-Reviews vor. Wie die Veranstalter mitteilen, versteht sich das IPFO nicht als Ausstellung. Ziel sei vielmehr, dem Publikum und jungen Nachwuchs-Fotografen einzigartige Begegnungen mit den hochkarätigen Gästen zu ermöglichen: «Seien Sie dabei, wenn sich die Besten ihres Fachs über die Schulter blicken lassen und intimen Einblick in ihr Schaffen geben.»



Alle Informationen zum Festival unter www.ipfo.ch