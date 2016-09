Das endlose Haus

Seit fünfzehn Jahren baut Kadri Batusha an einem wuchernden schlossartigen Haus in den Hügeln von Pristina. Über 300 Menschen leben in den bisher fertiggestellten Wohnungen. Batusha baut immer weiter, ohne Architekt und Bewilligung, den eigenen Vorstellungen folgend...

Mit ihrem Dokumentarfilm «Batushas Haus» nehmen uns die jungen Schweizer Architekten Tino Glimmann und Jan Gollob mit auf eine erweiterte Hausführung, die zu Batushas Familie, seinen Freunden und auch in die Schweiz führt – wo er sich von Einfamilienhäusern und Burgruinen inspirieren liess.