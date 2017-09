Arkadien im Cabaret Voltaire

Text: Max Bär / 4.09.2017 13:24

Raimund Rodewald und Köbi Gantenbein reisten nach Arkadien und brachten der Edition Hochparterre ein Buch zurück mit Essais, Interviews und Bildern zu Traum und Wirklichkeit der anderen Landschaft. Zum Buch gibt es nun eine Theateraufführung. Anne Schmid (Gesang), Vera Schnider (Harfe), Graziella Rossi und Helmut Vogel (Schauspiel) und Daniel Fueter (Dramaturgie) führen ein Zwiegespräch mit Musik und Lyrik auf. Eine frech-ernst-witzige Annäherung an das alte Thema mit Dialogen sowie Arien, Liedern, Instrumentalstücken von Alonso Mudarra, Alessandro Scarlatti, Franz Schubert, Anton Webern, John Cage und Peter Streiff. Es ist auf Reisen und macht am Donnerstag, 7. September, um 20 Uhr im Cabaret Voltaire im Zürcher Niederdorf Station. Das Buch zum Spiel gibt es in Hochparterres Webshop.