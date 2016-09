Achtzehn Stunden Hand

Standbilder aus 11 von 61 Filmen über Handfertigkeiten in Peter Zumthors Ausstellung im Werkraum Bregenzerwald. Standbilder aus 11 von 61 Filmen über Handfertigkeiten in Peter Zumthors Ausstellung im Werkraum Bregenzerwald.

Text: Köbi Gantenbein / 23.09.2016 09:55

Foto: Matthias Günter

Im Rahmen von Peter Zumthors Ausstellung «handgemacht» im Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch gibt es eine Gesprächsreihe. 10 Menschen von der Hebamme, über den Bauer, Schreiner, den Oekonomen, die Musikerin bis zur Bergsteigerin reden mit Renate Breuss und Peter Zumthor über die Hand, die Arbeit, das Machen mit der Hand, die Hand und die Welt. Das Programm beginnt am Mittwoch, 28. September und dauert bis am Freitag. Es beginnt jeweils um 13 Uhr und dauert bis in den Vorabend. Jede der achtzehn Begegnungen hat eine Stunde Zeit. Wer achtzehn Stunden Vollpackung erleben will, kann gut im Bregenzerwald bleiben, im Hotel Krone in Hittisau absteigen und es sich gut gehen lassen. Erreichbar ist Andelsbuch mit dem Landbus von Dornbirn oder von Bregenz aus.