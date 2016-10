50 Jahre SDA

Text: Andres Herzog, Lilia Glanzmann / 17.10.2016 12:09

Die Swiss Design Association, der Berufsverband für die Designer, feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Neben Fest und Feier diskutierten vergangenen Freitag Designerinnen, Unternehmer, Vertreterinnen der Forschung und der Ausbildung im Kornhausforum in Bern über die Rolle des Designs in Zeiten der Deindustrialisierung und Digitalisierung. Welche Chancen und Herausforderungen bieten Digitalisierung und Deindustrialisierung für das Design? Und welche Kompetenzen braucht es, um in einem sich rasant verändernden Umfeld bestehen zu können? Wir haben nachgefragt.