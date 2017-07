Wohn- und Bürowelten

Patricia Urquiola hat in Zürich-Oerlikon den ersten gemeinsamen Showroom der Marken Haworth und Cappellini konzipiert. Letzte Woche waren sie und Giulio Cappellini zu Gast an der Thurgauerstrasse 40, um die neuen Räumlichkeiten mit Henning Figge, dem Vizepräsident Haworth Europa, gemeinsam zu eröffnen. Urquiola hat it ihrer Arbeit beide Markenwelten zu einer stimmigen Einheit verbunden und zeigt, wie die Grenzen zwischen Wohn- und Geschäftsräumen immer stärker verschwimmen: «Das Büro wie wir es kannten ist nicht mehr, wir arbeiten im Café, am Flughafen – einfach überall», sagt sie. Deshalb seien neue Lösungen notwendig. Ihr neuer Showroom verfolgt ein offenes Raumkonzept, das dank den grossen Fenstern mit viel Tageslicht versorgt wird. Zusätzlich hat Patricia Urquiola die gewellte Decke von Leuchten freigespielt. Viele kleine Accessoires und farbige, grob gestrickte Teppiche verleihen dem Raum eine wohnliche Atmosphäre. «Wir möchten Räume gestalten, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter fördern und individuelle Arbeitsweisen unterstützen», so Henning Figge. «Die enge Zusammenarbeit unserer Marken Haworth und Cappellini helfen uns dabei, so eine Arbeitsumgebungen zu entwickeln und ein vielseitiges Angebot für unterschiedlichste Räume und Umgebungen zu ermöglichen.»