What's next

Die Institute der Hochschule für Gestaltung der FHNW diplomieren zu den verschiedensten Jahreszeiten: Mode Design im März, Industriual Design im Juni, die Innenarchitektinnen und Szenografen im September. Seit sich alle Studienrichtungen auf dem Dreispitz-Campus der Künste befinden, ist der Zusammenhalt wieder gewachsen. Erstmals seit langem gibt es deshalb nun eine gemeinsame Ausstellung ausgewählter Arbeiten unter dem Titel «Next Generation». «Wir fokussieren damit auf unsere Studierenden», sagte Direktorin Kirsten Langkilde anlässlich des Pressefrühstücks am Donnerstagmorgen. Die Auswahl soll zeigen, wie die Arbeiten der jungen Künstler und Designerinnen die Zukunft weisen und so die Gesellschaft beeinflussten.

Der Hyperwerk-Studente Matthias Nikles mit seinem Beitrag «Applied Robotics in Art and Design» etwa hat sich damit beschäftigt, was passiert wen Industrieroboter die Menschen zunehmend als Arbeitskräfte ersetzen. Er arbeitete ein Jahr lang mit einer Maschine, ergründete mit Experimente deren Möglichkeiten und untersuchte, welchen Einfluss sie auf den Berufszweig des Designers haben wird. In der Ausstellung steht nun ein Selfie-schiessender Roboter mit eigenem Instagram-Account #thisisKR6. Trotz diesem ironischen Beitrag geht Nikles davon aus, dass je günstiger solche Industrieroboter werden, sie Designer bei ihren neuen Rolle als Produzenten unterstützen werden.

Die Szenografie-Absolventin Eva Chen wiederum will mit ihrer Arbeit «Auszeit bunkern» anregen, die Sichtweisen auf ein Schweizer Relikt zu überdenken. Die Aufgabe für die Abschlussarbeit lautete, einen Beitrag für die Architekturbiennale 2018 in Venedig zu entwerfen. Um das Image eines ungemütlichen, düsteren Schutzraums der 300 000 brachliegenden Schweizer Bunker zu überdenken, inszeniert sie ihn als einen Rückzugsort in der digitalen Gesellschaft. Ihre Entwürfe zeigen ein in den Schweizer Pavillon gebautes Tunnelsystem aus Beton, das die Besucher szenografisch an den Bunker als Entspannungsort heranführen soll.