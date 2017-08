Wettbewerb für innovative Computerspiele

Text: Urs Honegger / 28.08.2017 14:52

Im Januar 2018 findet die vierte Ausgabe des ‹Ludicious - Zürich Game Festival› statt. Ab heute können Computerspiele für die beiden mit insgesamt 12’000 Euro dotierten Wettbewerbe eingereicht werden. Der «Innovation Award» richtet sich an internationale Entwickler, beim «Emerging Talent Award» können Studenten aus aller Welt ihre Projekte einreichen. Eine renommierte Fachjury wird in beiden Kategorien die kreativsten Spiele auswählen und dabei innovative Ansätze in Bereichen wie Design, Handlung oder Business Modell besonders gewichten. Zusätzlich zu den beiden Awards wird vom Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verband (SGDA) der «SGDA Swiss Game Award» vergeben, welcher innovative Spiele aus der Schweiz prämiert. Einreichungen für alle drei Wettbewerbe werden bis am 1. Oktober 2017 entgegengenommen. Die Gewinner in den einzelnen Kategorien werden am Ludicious Festival bekanntgegeben, das vom 18. bis 21. Januar im Zeughaushof in Zürich stattfinden wird.