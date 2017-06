Vola in Volketswil

Text: Lilia Glanzmann / 12.06.2017 17:39

Arne Jacobsen entwarf 1968 die Vola Armatur HV1 für die dänische Nationalbank. Seither ist das Sortiment um einiges gewachsen. Neu gibt es die dänischen Designklassiker auch in der Bauarena in Volketswil zu sehen. Im neuen Showroom in der zweiten Etage zeigt Vola das komplette Sortiment: Armaturen, Handtuchwärmer und Zubehöre für Bad und Küche. Der Hersteller bietet mehr als zwanzig verschiedene Oberflächen an – von klassisch verchromt, RAL Farben bis zu PVD-Beschichtungen in Chrom schwarz, Kupfer und Gold. Besonderes Detail: In der Bauarena lassen sich funktionierende Armaturen und Duschen besichtigen.