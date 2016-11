Viel Neues

Text: Lilia Glanzmann / 1.12.2016 09:12

Die 14. Ausschreibung des Design Preis Schweiz ist lanciert. Und mit ihr der neue «Design Leadership Prize» mit dem Fokus «Ageing Society». Diese neue Preiskategorie ersetzt den bisherigen Merit-Award. In Partnerschaft mit der Age-Stiftung will der Design Preis Schweiz so für das Thema der alternden Gesellschaft sensibilisieren und den Handlungsbedarf, Chancen und Lösungen aufzeigen, wie dem demografischen Wandel begegnet werden kann. Dieses Engagement begründet Kurator Michel Hueter mit der Überzeugung, dass die Designwirtschaft eine unverzichtbare Rolle bei der Bewältigung solcher gesellschaftlichen Veränderung spielen: «Ihre Arbeits- und Gestaltungsprozesse stellen Instrumente dar, um die Ansprüche einer alternden Bevölkerungsschicht aus einem Betrachtungswinkel zu verstehen, der zu barrierefreien Lösungen führt», sagt er. Nur so liessen sich passende Arbeits- und Lebensformen sowie Dienstleistungen und Produkte entwickeln, die alle Mitglieder uneingeschränkt am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilhaben lassen. Neu ist auch ein Teil der Jury, Patricia Urquiola etwa vertritt anstelle von Jasper Morrison den internationalen Blick. Denn natürlich sind auch Projekte aus den bewährten Kategorien «Communication», «Textiles» oder «Product» gefragt, bis 6. Februar 2017 läuft die Ausschreibung. Genaueres zum Ablauf und wie eigene Projekte einzureichen sind, findet sich hier.