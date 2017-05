Rundum sichtbar

Der Schweizer Messestand in Frankfurt.

Text: Lilia Glanzmann / 17.05.2017 15:47

Vergangene Woche fand in Frankfurt die Techtextil, die Leitmesse für Technische Textilien statt. Unter dem Motto «Above all expectations» organisierte Swiss Textiles einen Gemeinschaftsstand für Schweizer Textilfirmen. Im Schweizer Pavillon präsentieren sich 17 Firmen und Institutionen mit Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Schweizer Firmen haben alle gemeinsam, dass sie international und zukunftsgerichtet arbeiten. Weit herum sichtbar schwebte über dem Schweizer Messestand ein mit Kaltluft betriebener roter Ballon, der die Besucher mit auf eine Reise in unerwartete Schweizer Textilwelten nehmen sollte. Eine Gemeinschaftszone lud ein zu verweilen, rund herum organisierten sich die 17 Aussteller. Die eigens produzierte Messezeitung mit überraschenden, gestrickten Illustrationen von Madame Tricot schliesslich zeigte die vielfältigen Anwendungsbereiche der Präzisionstextilien, von Medizinaltechnik bis hin zu Architektur und Baugewerbe. Das Gestaltungskonzept erarbeitete Swiss Textiles gemeinsam mit der Agentur P’INC aus Langenthal.