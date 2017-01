Tüftler, Patron, Idealist

Text: Lilia Glanzmann / 6.01.2017 09:45

Foto: RTS

Jacques Kuhn, der frühere Leiter der Tösstaler Pfannenfabrik Kuhn Rikon ist im Alter von 97 Jahren gestorben: Er erfand den Schnellkochtopf «Duromatic». Jacques Kuhn leitete Kuhn Rikon im Zürcher Tösstal während mehr als vier Jahrzehnten. 1984 zog er sich aus dem Familienunternehmen zurück. Doch auch danach habe er mitverfolgt, wie es in der Fabrik laufe: Von seinem einfachen Wohnhaus aus habe er gehört, ob und in welchem Takt die Pressen arbeiteten, heisst es in einem Nachruf in der Zeitung «Der Landbote». Er starb am 30. Dezember 2016, wie das SRF Regionaljournal berichtet. Der Industrielle war als Menschenfreund bekannt, unterstützte zusammen mit seinem Bruder Flüchtlinge aus Tibet, die 1964 in die Schweiz kamen, mit Arbeitsplätzen und Wohnungen. 1967 gründeten die Kuhn-Brüder das Tibet-Institut Rikon. Mit 94 Jahren noch begann Kuhn zu schreiben. Mit seiner Frau Roswitha verfasste er den ersten von drei Tösstal-Krimis.