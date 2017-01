Trump und die böse Nutzerfreundlichkeit

Text: Meret Ernst / 23.01.2017 14:53

Die Wahl Trumps stellt die Rolle des Design grundsätzlich in Frage, meint die amerikanische News-Plattform Fastcodesign. Sie hat auf die Amtseinführung hin eine Leseliste zusammengestellt, die das Bemühen einer Reihe von Designerinnen und Architekten zeigt, mit den Folgen dieser Wahl klarzukommen. Die Texte, die seit Anfang November verfasst wurden, gehen ans Eingemachte: Die Gute Form habe spektakulär verloren, zeigt Diana Budds – Hillarys überlegte, saubere, vielgelobte Kampagne wurde von der nachlässig gestalteten, aber wirksamen roten Baseballmütze mit dem weiss eingestickten, in Times New Roman gesetzten und von Ronald Reagan geklauten Claim «Make America Great Again» plattgewalzt. Algorithmen bestimmen über die Information, die die Wählerinnen und Wähler über Social Media erreichte und Wahlverhalten beeinflusste. Big Data wurde bewusst falsch interpretiert oder missverstanden – also richteten die Professoren Carl T. Bergstrom und Jevin West einen Einsteigerkurs in die Interpretation von Big Data ein. Wie sich die Städte unter der Herrschaft Trumps entwickeln werden, tragen die Redaktoren in sieben Szenarien zusammen. Diese reichen von der komplett privatisierten Stadt über die City im Widerstand gegen die Regierung bis hin zur Stadt, die im Klimawandel ertrinkt.

Ausserdem: das moderne Credo, wonach Design die Schnittstellen zur Welt immer einfacher benutzbar gestalte, müsse in Frage gestelt werden, meint der Interaction Designer Cliff Kuang: Die perfekten User-Interfaces verhüllten, wie sie programmiert worden seien. Sie bringen uns dazu, ohne nachzudenken die Information möglichst bequem zu konsumieren. Sie bieten keine Erkenntnis, sondern Bestätigung. Doch wie die Information zu uns kommt, wie verlässlich sie ist, was sie mit uns tut – das zu zeigen werde Aufgabe des Interaction Designs sein. Es sind spannende Zeiten fürs Design.