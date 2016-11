Text: Lilia Glanzmann / 21.11.2016 10:44

Stefan Sagmeister hat es gut. Der österreichische Grafikdesigner lebt in New York und gestaltet Albumcovers. Aber in seinem Kopf geistert die Frage herum, ob das wirklich alles ist. Sagmeister entschliesst sich, sich selbst zum Designprojekt zu machen. Kann er seine Persönlichkeit umgestalten ? Kann er lernen, glücklich zu sein? Entstanden ist die Dokumentation ‹The Happy Film›. Mit Meditation, Verhaltenstherapie und Psychopharmaka begibt sich Sagmeister auf die Reise zum neuen Selbst. Doch er kann sein eigenes Leben nicht aussperren, und so gerät es mit dem Experiment durcheinander. Er verfängt sich im Wirrwarr aus Kunst, Liebe und Sex, Leben und Tod. Die Schweizer Vorpremiere des Films am 27. Dezember organisiert Hochparterre zusammen mit Emch Aufzüge und dem Kino Riffraff in Zürich. Meret Ernst spricht mit Sagmeister und ergründet, warum ihn die Arbeit an ‹The Happy Film› unglücklich gemacht hat. Anschliessend lädt Emch zum Apéro. Die Eintrittskarten sind limitiert, hier können sie bereits jetzt vorbestellt werden – Hochparterre Abonnenten profitieren vom Spezialpreis.