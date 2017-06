Tesis neue Etikette

Edith und Tesi Meyer aus Malans halten die Flasche in der Hand, in die ihr Pinot Noir nun abgefüllt wird.

Text: Köbi Gantenbein / 31.05.2017 09:37

Foto: Michaela Rapp

Edith und Tesi Meyer aus Malans halten die Flasche in der Hand, in die ihr Pinot Noir nun abgefüllt wird. Sie liefern die Trauben an die Firma von Salis, die grösste Kellerei Graubündens. Diese gibt nun ihren 21 Sorten, so auch Tesi und Ediths Malanser, ein neues Design. Gestaltet hat es die Agentur Process. Die Grafiker sammelten für das Etikettenbild Ornamente, die sie an den alten Häusern der Bündner Herrschaft fanden – Bänder, Zirkel, Dreiecke und laufende Hunde. Und Tesi ist sichtlich stolz. Denn aus seinen Trauben macht der Kellermeister von von Salis, nicht nur schönen, sondern auch guten Wein.